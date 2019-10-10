Ердоган повідомив про "ліквідацію 109 терористів" під час спецоперації в Сирії

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Також Ердоган пригрозив Євросоюзу сирійськими біженцями за критику спецоперації

Збройні сили Туреччини "ліквідували 109 терористів" з моменту початку нової операції в Сирії. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає AP News.

Ердоган додав, що Туреччина повідомляє громадськість про кожний свій крок.

"Вчора почали операцію. Спочатку артилерія, потім авіація, пізно ввечері увійшли наземні частини. На даний момент 109 терористів було вбито, є багато поранених і тих, які здалися. Там почали чорну пропаганду проти Туреччини - нібито вона бомбить мирних жителів", - заявив Ердоган.

Також Ердоган заявив, що в разі жорсткої критики Євросоюзом турецької операції "Джерело миру" в Сирії Анкара дасть можливість 3,6 млн сирійським біженцям відправитися з Туреччини в Європу.

"Якщо ЄС наліпить ярлик окупації на операцію "Джерело миру", то Туреччина відчинить двері для мільйонів сирійських біженців, щоб вони вирушили у Європу", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час турецької військової спецоперації у Сирії 8 осіб загинули і 20 отримали поранення.

РБК-Україна повідомляло, що 9 жовтня Ердоган оголосив про проведення на півночі Сирії військової спецоперації, яка почалася з авіаударів по позиціях курдських формувань.

США і країни ЄС засудили дії Туреччини. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Туреччину до стриманості в Сирії. У той же час, Столтенберг заявив, що у Туреччини є "законне занепокоєння в питаннях безпеки" через атаку курдів.