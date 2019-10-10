ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курди в Сирії повідомили про ліквідацію 14 турецьких військових

Новини » В світі    10.10.2019 - 17:02
Курди в Сирії повідомили про ліквідацію 14 турецьких військових
Ілюстративне фото (armiya az)

Крім того, повідомляється про евакуацію 60 тисяч мирних громадян

"Сирійські демократичні сили" (СДС) заявили про знищення мінімум 14 турецьких військових на північному сході країни, де Туреччина проводить військову операцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на арабський телеканал Al Mayadeen.

Як зазначається, до другого дня настання в Сирії турецькі війська втратили щонайменше 14 людей. Представники СДС повідомляють про втрати трьох своїх бійців.

Сирійська обсерваторія заявила, що більше 60 тисяч чоловік були переміщені в результаті військової операції Туреччини.

Зі свого боку, міністерство оборони Туреччини підтвердило у своїй заяві, що взяло під контроль території на північному сході Сирії.

"Операція "Весна світу" успішно продовжувалася всю ніч з повітря і з суші. Цілі були захоплені. Операція триває за планом", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про "ліквідацію 109 терористів" з моменту початку військової операції (9 жовтня). Також Ердоган пригрозив Євросоюзу сирійськими біженцями за критику спецоперації.

Також повідомлялося, що під час турецької військової операції у Сирії 8 осіб з числа мирного населення загинуло і 20 отримали поранення.

Зазначимо, що метою військової операції є створення на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону і куди, за задумом Анкари, зможуть повернутися з Туреччини сирійські біженці. Державне сирійське агентство SANA назвало операцію агресією. Сили опозиції також засудили дії Туреччини і закликали світове співтовариство протидіяти цієї військової операції. США і країни ЄС також засудили дії Туреччини.

Ердоган повідомив про "ліквідацію 109 терористів" під час спецоперації в Сирії Спецоперація Туреччини в Сирії: 8 мирних жителів загинули
Новини України ТурцияСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся