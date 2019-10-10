Курди в Сирії повідомили про ліквідацію 14 турецьких військових

Ілюстративне фото (armiya az)

Крім того, повідомляється про евакуацію 60 тисяч мирних громадян

"Сирійські демократичні сили" (СДС) заявили про знищення мінімум 14 турецьких військових на північному сході країни, де Туреччина проводить військову операцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на арабський телеканал Al Mayadeen.

Як зазначається, до другого дня настання в Сирії турецькі війська втратили щонайменше 14 людей. Представники СДС повідомляють про втрати трьох своїх бійців.

Сирійська обсерваторія заявила, що більше 60 тисяч чоловік були переміщені в результаті військової операції Туреччини.

Зі свого боку, міністерство оборони Туреччини підтвердило у своїй заяві, що взяло під контроль території на північному сході Сирії.

"Операція "Весна світу" успішно продовжувалася всю ніч з повітря і з суші. Цілі були захоплені. Операція триває за планом", - йдеться в повідомленні.

Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.#MSB #ЦК #BarışPınarıHarekatı — T. C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про "ліквідацію 109 терористів" з моменту початку військової операції (9 жовтня). Також Ердоган пригрозив Євросоюзу сирійськими біженцями за критику спецоперації.

Також повідомлялося, що під час турецької військової операції у Сирії 8 осіб з числа мирного населення загинуло і 20 отримали поранення.

Зазначимо, що метою військової операції є створення на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону і куди, за задумом Анкари, зможуть повернутися з Туреччини сирійські біженці. Державне сирійське агентство SANA назвало операцію агресією. Сили опозиції також засудили дії Туреччини і закликали світове співтовариство протидіяти цієї військової операції. США і країни ЄС також засудили дії Туреччини.