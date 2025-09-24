Серый - не значит скучный: с чем его сочетает Кейт Миддлтон осенью 2025

Принцесса Уэльская вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля, появившись на публике в элегантном осеннем образе серого оттенка, который можно взять себе на заметку.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.
Пальто
Основа образа - элегантное пальто серого оттенка. Длинное пальто с V-образным вырезом и изысканными лацканами подчеркивает стройную фигуру и придает образу строгой элегантности.
Пальто свободного кроя создает современный и непринужденный силуэт, гармонично сочетающийся с другими элементами.
Блуза
Под пальто Кейт надела нежную блузку цвета пудры. Эта деталь придает образу мягкости и романтичности. Особо стоит отметить деликатный бант на воротнике, визуально разбивающий строгость серого и изящный акцент.
Пудровый цвет идеально гармонирует с серой палитрой, создавая легкий и утонченный контраст.
Брюки
Еще одна ключевая деталь образа - широкие брюки со стрелками. Широкий крой является одним из главных трендов сезона и показывает, что Кейт следит за модными тенденциями, адаптируя их под свой королевский стиль.
Брюки серого цвета с высокой талией зрительно удлиняют силуэт и придают образу динамичности.
Аксессуары
Кейт дополнила свой образ несколькими изысканными аксессуарами. Она выбрала темно-серые туфли на невысоких каблуках, которые идеально подходят ко всему ансамблю. Аккуратная сумочка завершила образ, придав ему элегантности.
Этот образ - это не просто модный выбор, но и своеобразное заявление. Он свидетельствует об универсальности, практичности и вневременности стиля Кейт Миддлтон.
Она умело сочетает элементы масс-маркета с люксовыми брендами, показывая, что подлинная элегантность доступна каждому. Выбор серого цвета говорит о ее уверенности, а пудровый акцент придает женственности.
Кейт Миддлтон снова доказала, что ее стиль - это не просто набор вещей, а тщательно продуманный ансамбль, гармонично сочетающий комфорт, элегантность и самые актуальные модные тренды.
