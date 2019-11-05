У Сирії затримали сестру покійного лідера ІДІЛ аль-Багдаді

Фото: бойовики ИГИЛ (YouTube screenshot)

Турецькі власті хочуть отримати від неї інформацію про роботу "Ісламської держави"

У місті Азаз на півночі Сирії турецькі війська затримали сестру покійного лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що турецька влада сподівається отримати від неї інформацію про роботу "Ісламської держави". Також допитують її чоловіка і невістку.

"Ми сподіваємося отримати великий обсяг інформації від сестри Багдаді про внутрішню роботу "Ісламської держави", - повідомив високопоставлений турецький чиновник.

65-летнтяя Расмія Авад була затримана в ході операції в районі Азаза - контрольованого Туреччиною сирійського прикордонного міста. У момент арешту з нею перебували п'ятеро дітей.

Нагадаємо, в Туреччині затримали понад 40 осіб, яких підозрюють у причетність до терористичної організації "Ісламська держава". Підозрювані були затримані в Стамбулі і північно-західній провінції Бурса в ході трьох окремих операцій.

РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.