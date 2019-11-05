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В Сирии задержали сестру покойного лидера ИГИЛ аль-Багдади

Новости » В мире     05.11.2019 - 12:16
В Сирии задержали сестру покойного лидера ИГИЛ аль-Багдади
Фото: боевики ИГИЛ (YouTube screenshot)

Турецкие власти хотят получить от нее информацию о работе "Исламского государства"

В городе Азаз на севере Сирии турецкие войска задержали сестру покойного лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что турецкие власти надеятся получить от нее информацию о работе "Исламского государства". Также допрашивают ее мужа и невестку.

"Мы надеемся получить большой объем информации от сестры Багдади о внутренней работе "Исламского государства", - сообщил высокопоставленный турецкий чиновник.

65-летнтяя Расмия Авад была задержана в ходе операции в районе Азаза - контролируемого Турцией сирийского приграничного города. В момент ареста с ней находились пятеро детей.

Напомним, в Турции задержали более 40 человек, которых подозревают в причастности к террористической организации "Исламское государство". Подозреваемые были задержаны в Стамбуле и северо-западной провинции Бурса в ходе трех отдельных операций.

РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

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