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У Сирії вибухнув автомобіль, є жертви


В результаті вибуху загинули 11 людей, ще 35 отримали поранення

У сирійському місті Афрін стався вибух автомобіля, в результаті якого загинули 11 людей, ще 35 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Turk.

Як повідомляється, в центрі міста Афрін в автомобілі спрацював вибуховий пристрій. У результаті вибуху з бака автомобіля вилилося дизельне паливо, яке при контакті з вогнем зайнялося, - виникла пожежа, який створив густу димову завісу.

На місце події прибули медичні бригади, які надали першу допомогу постраждалим і доставили їх в медичні установи.

Сили безпеки Сирії заявили, що терористичний акт був здійснений організацією YPG/PKK.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що три людини постраждали в результаті вибуху ручної гранати в багатоквартирному житловому будинку на околиці Тбілісі. Інцидент стався в поселенні Варкетили. Постраждалі були госпіталізовані в різні медустанови міста.

Крім того, 10 липня у Сирії в результаті вибуху міни загинули семеро підлітків. Інцидент стався під час сільськогосподарських робіт.

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