У Сирії вибухнув автомобіль, є жертви

У сирійському місті Афрін стався вибух автомобіля, в результаті якого загинули 11 людей, ще 35 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Turk.

Як повідомляється, в центрі міста Афрін в автомобілі спрацював вибуховий пристрій. У результаті вибуху з бака автомобіля вилилося дизельне паливо, яке при контакті з вогнем зайнялося, - виникла пожежа, який створив густу димову завісу.

На місце події прибули медичні бригади, які надали першу допомогу постраждалим і доставили їх в медичні установи.

Сили безпеки Сирії заявили, що терористичний акт був здійснений організацією YPG/PKK.

A car bomb exploded near #Afrin city center. The explosion was on the Afrin-Tarande road, It is about 3 km from the center pic.twitter.com/a96onEmOyk