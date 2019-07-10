У Тбілісі стався вибух в житловому будинку, є постраждалі

Ілюстративне фото (Мусієнко Владислав/УНІАН)

У під'їзді житлового будинку вибухнула граната

Три людини постраждали унаслідок вибуху ручної гранати у багатоквартирному житловому будинку на околиці Тбілісі (Грузія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За інформацією "Ехо Кавказу", інцидент стався у поселенні Варкетілі, вибух прогримів опівночі. Постраждалі були госпіталізовані у різні клініки міста. За даними лікарів, стан постраждалих зараз стабільний.

"До нас надійшов один пацієнт. У нього були множинні поверхневі поранення, які були нанесені металевими осколками", - уточнює лікар університетської клініки ім. Інгороква, куди надійшов постраждавший 18-річний підліток під час вибуху .

За попередньою інформацією, гранату в під'їзд підклав чоловік. Його особу вже встановлено, ведуться заходи для його затримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося у Львові на вулиці Гординських в парку "Піскові озера" виявили пакет з 11 бойовими гранатами.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 липня в Сирії в результаті вибуху міни загинули семеро підлітків. Інцидент стався під час сільськогосподарських робіт.