У Сирії сім підлітків загинули від вибуху міни

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Підлітки підірвалися під час сільськогосподарських робіт

У селищі Деблан в провінції Дейр-ез-Зор в результаті вибуху міни загинули семеро підлітків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство SANA.

Зазначається, що інцидент стався під час сільськогосподарських робіт. Про кількість постраждалих, які були госпіталізовані, відомостей немає.

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава", які господарювали на сході Сирії, залишили після свого відходу безліч фугасів у сільській місцевості. За даними SANA, це робилося з метою завадити налагодженню мирного життя у аграрних районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті авіаудару російської авіації по місту Мухамбаль в провінції Ідліб загинули близько 20 осіб, в тому числі 13 дітей. Авіаудар був нанесений в зоні деескалації.

РБК-Україна писало, що не менш 11 мирних жителів загинули і ще 15 отримали поранення в результаті обстрілу збройними бандформуваннями селища Ель-Вадихи на південь від Алеппо (360 км від Дамаска). Обстріл по населеному пункту велися з реактивних систем залпового вогню.