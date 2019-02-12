У Сирії вибухнув автомобіль, є постраждалі

В результаті вибуху постраждали 7 осіб

На контрольно-пропускном пункте на окраине сирийского города Аль-Рай у турецкой границы взорвалась автомобильная бомба, в результате чего пострадали по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, взрыв произошел на КПП в 5 км от границы, ранения получили трое полицейских и четыре гражданских лица.

Ранее сообщалось, что в сирийском городе Манбидж микроавтобус с учителями подорвался на мине, в результате взрыва погиб водитель.

Также РБК-Украина писало, что в Алеппо (Сирия) в результате обрушения жилого дома в квартале Салах-эд-Дин погибли по меньшей мере 11 человек. В полиции рассказали, что дом ранее был поврежден в результате боевых действий.

16 января в сирийском Манбидже произошел мощный взрыв. Сообщалось, что в результате взрыва погибли двое американских солдат.