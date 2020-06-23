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В Кривому Розі стався вибух в автомобілі, є поранений

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 15:33
В Кривому Розі стався вибух в автомобілі, є поранений
Фото: поліцейський (npu.gov.ua)

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Вчора у Кривому Розі на одній із вулиць Металургійного району вибухнула автівка внаслідок чого тілесні ушкодження отримав один чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, місцевий житель, перебуваючи в автомобілі, дістав вибухонебезпечний предмет, схожий на електродетонатор, після чого він вибухнув.

Крім того, правоохоронці під час огляду речей потерпілого знайшли тротилову шашку вагою 200 грамів, яку відправили на експертизу.

За цим фактом було порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 і за ст. 128 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого поліція встановлює всі обставини справи.

Нагадаємо, у Криму внаслідок вибуху газоповітряної суміші в автомобілі постраждало чотири людини.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві стався потужний вибух в житловому будинку на Позняках.

Крім того, у Станиці Луганській стався вибух невстановленого пристрою, внаслідок чого загинули дві людини.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Кривий РігавтомобилиВибух
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