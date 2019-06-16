У Сирії війська Асада обстріляли турецьких військових

Війська режиму Башара Асада обстріляли з артилерії спостережний пункт збройних сил Туреччини в зоні деескалації на північному заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, урядові війська з артилерії та мінометів обстріляли турецький спостережний пункт в сирійському районі Мурак. Обстріл був навмисним та вівся з району Талль Базан, який контролюють прихильники Асада.

Зазначається, що внаслідок обстрілу була пошкоджені частина обладнання та спорядження спостережного пункту. У відповідь на обстріл турецькі військові нанесли удар з важкого озброєння по позиціям сил Асада.

Нагадаємо, раніше Сирія заявила про ракетний обстріл зі сторони Ізраїлю. Обстріл припав на район Телль-ель-Хара у південній частині Сирії. Інформації про жертв чи постраждалих не надходило.

РБК-Україна писало, що внаслідок удару російської авіації у Сирії загинули щонайменше 25 осіб, більшість з них - цивільні. Атаці піддалося мирне поселення Джабал у провінції Ідліб та населені пункти Хан-Шейхун, Кфар-Батіх.

Крім того, 28 травня ізраїльська армія обстріляла сирійську позиції протиповітряної оборони у відповідь на обстріл ізраїльського військового літака.