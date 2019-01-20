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В Афганістані атакували кортеж губернатора, загинули 8 силовиків

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 14:15
В Афганістані атакували кортеж губернатора, загинули 8 силовиків
Фото: наслідки нападу (twitter.com/TOLOnews)

"Талібан" узяв відповідальність за напад

В Афганістані через вибух бомби під час руху колони губернатора південної провінції Логар загинуло щонайменше 8 силовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чиновники розповіли, що сам губернатор під час вибуху не постраждав. Також у колоні перебував глава розвідувального управління Афганістану, який не отримав поранень

Прес-секретар поліції провінції Лоагара Шапхур Ахмадзай заявив, що був проведений вибух машини, яка стояла на узбіччі дороги між Лагром і Кабулом, по якій і їхав губернатор.

"На жаль, 10 людей поранені, і число жертв може зрости", - заявив Ахмадзай.

Відповідальність за проведення атаки взяла на себе угрупування "Талібан".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Сирії стався вибух в автобусі, є загиблі. Перший вибуховий пристрій спрацював в пасажирському автобусі, що призвело до загибелі двох людей, наступний вибух прогримів в центрі міста, де бомба була закладена в один із сміттєвих контейнерів.

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