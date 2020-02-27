У Сирії в результаті повітряної атаки загинули двоє турецьких військових

В результаті повітряної атаки сил режиму Башара Асада в Ідлбській зоні деескалації на північному заході Сирії загинули двоє військовослужбовців ЗС Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Крім того, ще двоє турецьких військових отримали поранення. Згідно з інформацією Міністерства національної оборони Туреччини, повторним ударом ЗС Туреччини нейтралізували 114 солдатів режиму.

За даними з різних джерел в регіоні, захоплені три танка, знищені зенітна установка, три танки і транспортні засоби противника.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара продовжить зберегти військову присутність на півночі Сирії.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 лютого турецькі військові почали чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак Асад не планує припиняти настання на сирійську провінцію Ідліб, поки не буде досягнута повна перемога.