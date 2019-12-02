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У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 15 мирних жителів

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 21:55
У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 15 мирних жителів
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Ще 18 людей отримали поранення

У Сирії щонайменше 15 цивільних осіб були вбиті 2 грудня авіаударами, яких завдала сирійська та російська авіація в провінції Ідліб на північному заході країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазанчається, що за даними "Сирійської обсерваторії прав людини", 13 людей загинуло під час обстрілу ринку в місті Маарет аль-Нуман, яке межує з Туреччиною та переважно утримується опозиційними силами. Ще 18 людей отримали поранення, більшість із них - у важкому стані.

Одна людина, за даними Обсерваторії, загинула в Саракебі у південно-східній частині Ідлібу, ще одна - у селищі Аль-Сарман поблизу Маарет ал-Нуман.

Голова організації Рамі Абдель Рахман додав, що російські літаки також завдали ударів по селищу Кфар Сіджна на південь від міста Ідліб.

РБК-Україна писало, що в результаті недавньої атаки армії Ізраїлю по Сирії загинули 23 людини.

Нагадаємо, на півночі Сирії в результаті вибуху загинули щонайменше 17 осіб. Замінований автомобіль був підірваний у населеному пункті Телль-Халеф на захід від Рас-ель-Айн, який контролюється турецькими силами.

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