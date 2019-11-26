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У Сирії внаслідок вибуху загинули десятки людей

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 20:38
У Сирії внаслідок вибуху загинули десятки людей
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Загинули 17 людей і понад 20 отримали поранення

На півночі Сирії в результаті вибуху загинули щонайменше 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Зазначається, що замінований автомобіль був підірваний у населеному пункті Телль-Халеф на захід від Рас-ель-Айн, який контролюється турецькими силами.

"В результаті загинули 17 людей і понад 20 отримали поранення", - заявили в Міноборони Туреччини.
Зазначимо, що Анкара поклала відповідальність за вибух на курдські Загони народної самооборони.
Додамо, що Туреччина намагається облаштувати на північному сході Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, вільну від курдських сил.

Раніше повідомлялося, що на півночі Сирії в суботу, 16 листопада, стався теракт поблизу кордону з Туреччиною, внаслідок чого загинуло щонайменше 18 осіб. У сирійському місті Ель-Баб, розташованому недалеко від турецького кордону, прогримів вибух. Попередньо, поблизу автобусної станції вибухнув автомобіль, який був начинений вибухівкою.

Нагадаємо, на початку жовтня збройні сили Туреччини почали військову операцію в північній Сирії. Про початок операції під назвою "Джерело світу". Президент Туреччини заявив, що намагається створити "безпечну зону", очищену від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами. Президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що мета операції - зруйнувати зону, підконтрольну терористам, у південних кордонів Туреччини, забезпечити мир і стабільність в Сирії.

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