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В результаті атаки армії Ізраїлю по Сирії загинули 23 людини

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 16:22
В результаті атаки армії Ізраїлю по Сирії загинули 23 людини
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Серед загиблих - 16 "іноземних бойовиків"

В результаті атаки ізраїльських військових літаків по цілях сирійської армії в середу загинули 23 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Наголошується, що ізраїльські військові літаки здійснили "широкомасштабну" атаку на іранські сили і цілі сирійської армії в Сирії.

"16 іноземних бойовиків, 7 інших загиблих в результаті ізраїльського рейду на Сирію", - йдеться в повідомленні.

Атаку здійснили у відповідь на запуск іранськими силами ракет з території Сирії у бік Ізраїлю.

РБК-Україна писало, що система ПРО Ізраїлю в середу перехопила чотири ракети, запущені з території Сирії, над Голанськими висотами.

Раніше повідомлялося, що на півночі Сирії в суботу, 16 листопада, стався теракт поблизу кордону з Туреччиною, внаслідок чого загинуло щонайменше 18 осіб. У сирійському місті Ель-Баб, розташованому недалеко від турецького кордону, прогримів вибух. Попередньо, поблизу автобусної станції вибухнув автомобіль, який був начинений вибухівкою.

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