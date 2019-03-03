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У Сирії звільнили з полону майже 300 бойовиків ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 11:32
У Сирії звільнили з полону майже 300 бойовиків ІДІЛ
Ілюстративне фото (AFP)

З полону було звільнено 283 особи причетних до ІД

Демократичні сили Сирії (SDF) звільнили 283 особи, які підозрюються в причетності до терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, 283 бойовики ІДІЛ були звільнені, так як "вони не мали крові на своїх руках", що свідчить про їхню неучасть в боях. Місцеві чиновники також підтримали звільнення бойовиків.

"Звільнення є жестом "співпраці, братерства та милосердя", - заявили в SDF.

Зазначається, що ув'язнених бойовиків звільнили в декількох північних районах Сирії, зокрема в місті Ракка, яке було де-факто столицею "Ісламської держави" в країні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що повна поразка бойовиків "Ісламської держави" настане "протягом пари днів".

Як писало РБК-Україна, Сирійські демократичні сили розпочали штурм для звільнення останнього анклаву терористів "Ісламської держави" у сирійському Багузі з метою знищення рештків територіальної влади бойовиків.

Додамо, по території Сирії було завдано ряд авіаударів. Повстанці випустили ракети по кільком містам в північній частині провінції Хама, убивши одного мирного жителя і поранивши сім інших, що, за їх словами, було порушенням угоди про деескалацію.

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