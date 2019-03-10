В Сирії в результаті авіаударів загинули 4 людини

Російські літаки обстріляли поселення в сирійській провінції Ідліб

В результате авиаударов Военно-космических сил России в поселении Джиср эш-Шугур, что в сирийской провинции Идлиб, погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщил руководитель сил гражданской обороны в Идлибе Мустафа Юсуф, удары были нанесены по району, в котором находились члены спасательной команды, что разбирали завалы дома уничтоженного предыдущим авиаударом.

Отмечается, что удары по селению Джиср эш-Шугур были нанесены российскими самолетами Су-34, которые поднялись в небо с авиабазы "Хмеймим". В результате авиаударов погибли по меньшей мере 4 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что войска режима президента Сирии Башара Асада и проиранские группировки обстреляли из артиллерии населенные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб на севере провинции Хама.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Турция и Российская Федерация начинают совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб.

Как писало РБК-Украина, РФ нанесла авиаудары по жилым районам Идлиб. Российские самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в Сирии после авиаударов сирийские военные атаковали регион артиллерийскими батареями.