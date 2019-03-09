У Сирії війська Асада обстріляли провінцію Ідліб

Ілюстративне фото: авіаудар у Сирії (rfsmediaoffice.com)

В результаті обстрілів ніхто не постраждав

Війська режиму президента Сирії Башара Асада та проіранські угрупування обстріляли з артилерії населені пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, вранці 9 березня були обстріляні райони Серакіб, Хан-Шейхун, поселення Мааршурин, Наджийя, Тель-Маніс та Дер Шарки, що в провінції Ідліб. Також війська Асада обстріляли райони Латамне та Кефер Зіта на півночі провінції Хама.

Крім того, інтенсивні артилерійські обстріли відбулися південно-східних районах провінції Ідліб.

Зазначається, що в результаті артилерійських обстрілів ніхто не постраждав, тому що жителі району давно покинули свої будинки.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що Туреччина і Російська Федерація починають спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ завдала авіаударів по житлових районах Ідліб. Російські літаки вилетіли з авіабази Хмеймим в провінції Латакія в Сирії, після авіаударів сирійські військові атакували регіон артилерійськими батареями.

Додамо, президент Сирії Башар Асад дозволив Іраку завдавати ударів по терористичній організації "Ісламська держава" в Сирії без попереднього дозволу Дамаска на проведення відповідних операцій.