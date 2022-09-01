У Сирії заявили про удари Ізраїлю по аеропорту Алеппо. ЦАХАЛ не коментує

У Сирії заявили, що Ізраїль завдав ударів по міжнародному аеропорту Алеппо. ЦАХАЛ інформацію не коментує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il

Згідно з організацією the Syrian Observatory for Human Rights, об'єктом атаки були розташовані поруч з аеропортом склади. У них потрапили чотири ракети.

Іранські ЗМІ повідомляють, що удар по аеропорту було завдано перед тим, як там мав здійснити посадку літак з Ірану, літак змінив курс і приземлився в аеропорту Дамаска.

Увечері 31 серпня сирійські ЗМІ повідомили про нову атаку ЦАХАЛу. Удари завдавались по цілях в Дамаску і його околицях.

Нагадаємо, в ніч проти 22 липня ізраїльська авіація завдала ударів і знищила завод з виробництва дронів біля Дамаска.

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