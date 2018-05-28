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Інтерв'ю

В Сирії загинули 9 російських військових

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 04:53
Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)
Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)

У РФ підтвердили загибель лише чотирьох військових

В Сирії за тиждень загинули десятки бійців проурядових сил, включаючи 9 російських військових. Про це повідомляє DW.

Так, найкривавішим видався напад поблизу містечка Меядін у провінції Дейр-ез-Зор, вчинений 23 травня

"Було вбито 35 проурядових військових, включно з щонайменше дев'ятьма росіянами. Дехто з росіян належав до урядових військ, але не всі із них", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ раніше у цей же день повідомили, що в результаті атаки бойовиків на артилерійську батарею сирійських військ загинули четверо росіян.

Як повідомляється, Росія розпочала військову операцію з підтримки сил Башара Асада в Сирії в 2015 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії під час бою в ніч на 23 травня загинули крім чотирьох російських військовослужбовців, ще двоє співробітників приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Співробітники ПВК були доставлені в московський госпіталь. За інформацією видання, в провінції Дейр-ез-Зор бійці ПВК "Вагнер" регулярно охороняють "асадовские нафтові вишки".

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Теги публікації: Російська Федерація, Війна в Сирії  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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