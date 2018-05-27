Кількість загиблих в Сирії російських військових зросла до шести

У ЗМІ з'явилася нова інформація про загиблих в Сирії росіян

У Сирії під час бою в ніч на 23 травня загинули крім чотирьох російських військовослужбовців, ще двоє співробітників приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", пише "Нова газета" з посиланням на джерело.

Зокрема, повідомляється, що співробітники ПВК були доставлені в московський госпіталь. За інформацією видання, в провінції Дейр-ез-Зор бійці ПВК "Вагнер" регулярно охороняють "асадовские нафтові вишки".

AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу прав людини, розташований в Лондоні, пише, що на цьому тижні загинули як мінімум 26 сирійців і дев'ять росіян. За інформацією правозахисників, вони піддалися нападу з боку терористів забороненої в Росії угруповання "Ісламська держава".

Бойовики обстріляли групу з російських і сирійських бійців недалеко від міста Меядин в провінції Дейр-ез-Зор. "Всього було вбито 35 [бійців] з проурядових сил, включаючи дев'ятьох росіян. Деякі з росіян були військовослужбовцями, деякі-ні", - наводить видання слова представника центру Абделя Рахмана.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в ході бойових дій в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор загинуло четверо російських військовослужбовців, ще троє отримали поранення.

зокрема, повідомлялося, що в ході бойових дій були вбиті двоє російських військових радників, які керували вогнем сирійської батареї, ще п'ятьох з пораненнями доставили в госпіталь. Згодом двоє з них померли.