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В Сирии погибли 9 российских военных

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 04:53
Фото: война в Сирии (rfsmediaoffice.com)
Фото: война в Сирии (rfsmediaoffice.com)

В РФ подтвердили гибель только четырех военных

В Сирии за неделю погибли десятки бойцов проправительственных сил, включая 9 российских военных. Об этом сообщает DW.

Так, самым кровавым оказалось нападение вблизи городка Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, совершенное 23 мая

"Было убито 35 проправительственных военных, включая по меньшей мере девять россиян. Кое-кто из россиян принадлежал к правительственным войскам, но не все из них", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ ранее в этот же день сообщили, что в результате атаки боевиков на артиллерийскую батарею сирийских войск погибли четверо россиян.

Как сообщается, Россия начала военную операцию по поддержке сил Башара Асада в Сирии в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии во время боя в ночь на 23 мая погибли кроме четырех российских военнослужащих, еще двое сотрудников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Сотрудники ЧВК были доставлены в московский госпиталь. По информации издания, в провинции Дейр-эз-Зор бойцы ЧВК "Вагнер" регулярно охраняют "асадовские нефтяные вышки".

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Теги публикации: Российская Федерация, Война в Сирии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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