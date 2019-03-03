У Сирії звільнили з полону майже 300 бойовиків ІДІЛ

З полону було звільнено 283 особи причетних до ІД

Демократические силы Сирии (SDF) освободили 283 человек, которые подозреваются в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, 283 боевиков ИГИЛ были освобождены, так как "они не имели крови на своих руках", что свидетельствует об их неучастии в боях. Местные чиновники также поддержали освобождение боевиков.

"Освобождение является жестом "сотрудничества, братства и милосердия", - заявили в SDF.

Отмечается, что заключенных боевиков освободили в нескольких северных районах Сирии, в частности в городе Ракка, которое было де-факто столицей "Исламского государства" в стране.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков "Исламского государства" наступит "в течение пары дней".

Как писало РБК-Украина, Сирийские демократические силы начали штурм для освобождения последнего анклава террористов "Исламского государства" в сирийском Багузе с целью уничтожения остатков территориальной власти боевиков.

Добавим, по территории Сирии был нанесен ряд авиаударов. Повстанцы выпустили ракеты по нескольким городам в северной части провинции Хама, убив одного мирного жителя и ранив семь других, что, по их словам, было нарушением соглашения о деэскалации.