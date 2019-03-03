Трамп пообіцяв "протягом пари днів" повністю перемогти ІД

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Таку заяву він уже робив кілька днів тому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що повна поразка бойовиків "Ісламської держави" настане "протягом пари днів". Про це він розповів в ході виступу на конференції консервативних політиків і активістів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп запевнив, що "сьогодні або завтра 100% терористів ІД будуть переможені".

За його словами, генерали говорили йому, що для виконання цього завдання потрібно 2 роки, але він вважає, що це занадто довго.

Нагадаємо, 15 лютого Трамп уже заявляв про те, що США оголосить про ліквідацію територіального халіфату групи "Ісламської держави" протягом наступного дня.

Також, раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що президент США Дональд Трамп запевнив його у своєму плані виведення американських військових з Сирії і твердо налаштований перемогти терористичне угрупування "Ісламська держава".