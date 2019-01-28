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У Сирії зіткнулися проросійські і проіранські угруповання

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 17:07
У Сирії зіткнулися проросійські і проіранські угруповання
Ілюстративне фото (almasdarnews com.)

Інформації про постраждалих немає

Між 5-ю бригадою "Сил Тигра", підтримку якій надає Росія, і проіранською 4-ї дивізією під командуванням молодшого брата Башара Асада - Махера Асада відбулися збройні зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Повідомляється, що зіткнення сталися на північному заході провінції Хама в районі Шатха, Бредидж, Хайдарийе і Іннаб.

"Протиборчі сили стягують підкріплення до блокпостів "Скейлбиіе", "Дослідницького центру" і "Аль-Ибиру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня губернатор південно-західній іранській провінції Хузестан Мухсина Байравенда повідомив, що в місті Бендер-Махшехр був скоєний збройний напад на представників сил безпеки, загинуло 2 людини. Невідомі люди відкрили вогонь по автомобілю, в якому перебували представники сил безпеки Ірану.

До цього РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані бойовики "Талібану" атакували військову базу, загинуло 126 осіб. Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля бази збройних сил Афганістану в місті Майданшахр, після чого кілька бойовиків відкрили вогонь по військовому об'єкту.

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