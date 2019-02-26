По Сирії завдали ряд авіаударів

Повстанці випустили ракети по кільком містам в північній частині провінції Хама

еждународная коалиция отказалась оставаться в Сирии после ухода американских военных. Администрация Дональда Трампа попросила ближайших союзников США сформировать в Сирии наблюдательные войска, которые должны заменить американцев после их вывода.

Ранее сообщалось, что США планируют создать зону безопасности на северо-востоке Сирии, на границе с Турцией. Пентагон хочет направить около 1500 солдат из стран ЕС на северо-восток Сирии и если это произойдет, США сохранят там около 400 военных.

До этого Болтон заявил, что США не выведут войска из Сирии, пока власти Турции не пообещают не проводить военные операции против сирийских курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.