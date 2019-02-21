Коаліція відмовляється залишатися в Сирії після відходу армії США, - WP

Фото: війна в Сирії (unisef.org)

Вашингтон запропонував коаліції сформувати наглядові війська

Міжнародна коаліція відмовляється залишатися в Сирії після відходу американських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал The Washington Post.

Повідомляється, що адміністрація Дональда Трампа попросила найближчих союзників США сформувати в Сирії наглядові війська, які повинні замінити американців після їх виводу. Основне прохання американської влади полягало в тому, щоб коаліція сформувала наглядові сили на сирійській стороні біля кордону з Туреччиною.

Зазначимо, за ініціативою США, в цьому районі європейські війська повинні патрулювати зону безпеки і відокремлювати Туреччину від сирійських курдів. З такою пропозицією Вашингтон звернувся до Британії, Франції та Німеччини, однак союзники одноголосно відмовилися залишатися в Сирії після відходу США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини.

До цього глава Центрального командування США Джозеф Вотел заявив, що виведення наземних військ з Сирії може початися через кілька тижнів.