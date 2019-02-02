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У Сирії автобус підірвався на міні, одна людина загинула

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 15:44
У Сирії автобус підірвався на міні, одна людина загинула
Фото: на місці вибуху (скрін з відео)

В результаті вибуху 5 пасажирів отримали поранення

У сирійському місті Манбідж мікроавтобус з вчителями підірвався на міні, в результаті вибуху загинув водій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANHA.

Як повідомляється, в результаті вибуху автобусу, який стався на дорозі Саен загинув водій, ще п'ятеро осіб отримали поранення та були госпіталізовані. Лікарі оцінюють стан постраждалих як стабільний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Алеппо (Сирія) в результаті обвалення житлового будинку в кварталі Салах-ед-Дін загинули щонайменше 11 осіб. В поліції розповіли, що будинок раніше був пошкоджений в результаті бойових дій.

Раніше повідомлялося, що у сирійському Дамаску поблизу посольства Російської Федерації вибухнув замінований автомобіль.

До цього у Сирії стався вибух в пасажирському автобусі, в результаті якого загинули дві людини. Пізніше вибух прогримів в центрі міста. Бомба була закладена в один із сміттєвих баків.

Також 16 січня у сирійському Манбіджі стався потужний вибух. Повідомлялося, що в результаті вибуху загинули двоє американських солдатів.

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