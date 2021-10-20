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В столиці Сирії вибухнув автобус з військовими, загинули 14 осіб

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Дамаск, Середа 20 жовтня 2021 16:04
В столиці Сирії вибухнув автобус з військовими, загинули 14 осіб Фото: в столиці Сирії вибухнув автобус з військовими (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У столиці Сирії Дамаску підірвався автобус з військовослужбовцями. Загинули 14 осіб, ще троє отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Вибух був наслідком атаки терористів у момент, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав по набережній річки Барада.

Внаслідок теракту загинули 14 військовослужбовців, троє отримали поранення. Влада не повідомляла про постраждалих серед цивільних.

Зазначається, що також був знайдений третій вибуховий пристрій, однак саперам вдалося його знешкодити.

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