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США залишать війська в Сирії для продовження боротьби з ІДІЛ, - Пентагон

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Вашингтон, Вівторок 10 серпня 2021 19:36
США залишать війська в Сирії для продовження боротьби з ІДІЛ, - Пентагон Фото: США залишать військових у Сирії (twitter.com/OIRSpox)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США залишать своїх військових у Сирії, оскільки терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) не переможене. Вашингтон має зобов'язання перед сирійськими демократичними силами по боротьбі з бойовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника помічника глави Пентагону у справах Близького Сходу Дани Строул.

За її словами, США мають намір зберегти військову присутність на північному сході Сирії. Вона зазначила, що угруповання ІДІЛ не переможене і Вашингтон має зобов'язання перед сирійськими демократичними силами в плані сприяння в боротьбі з бойовиками.

"Десятки тисяч бойовиків ІДІЛ утримуються під вартою в цій країні", - додала Строул.

Представник Пентагону підкреслила, що США планують вжити додаткових заходів для врегулювання гуманітарної кризи в Сирії.

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