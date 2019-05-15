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Синоптик розповіла про погоду в Києві на вихідні

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 11:01
Синоптик розповіла про погоду в Києві на вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві 18-19 травня буде тепло і сонячно

Погода в Києві в найближчі вихідні 18-19 травня буде теплою і без опадів. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, найближчі вихідні будуть сонячними і сухими, температура повітря підніметься до +20.

"Особливо кусючих комарів та мух поки небагато, свіжа трава, квіти прекрасні, бузок пахне, каштани світять парочкам ввечері, вечір довгий, багато світла, молода капуста, весела редиска і цінна цибулю радують вегетаріанців, любителі шашликів нарешті проведуть свої майстер-класи, окуляри від сонця куплені, вікна вимиті (у кого як) - все кличе вихідні на свіже повітря", - додала Діденко

Синоптик розповіла про погоду в Києві на вихідні

 

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що найближчими днями погода в Україні сприятиме виходу річок з берегів на північному заході країни. Зокрема, 15-17 травня на річках басейнів Прип'яті, Ужа і Тетерева очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,3 м; на річці Стир, нижче Хрінницького водосховища, на 0,2-0,8 м над рівнями на 08:00 14 травня.

На окремих ділянках річок очікується вихід води на заплаву, подальше її затоплення, можливе часткове затоплення сільськогосподарських угідь.

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