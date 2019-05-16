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Захід України накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    16.05.2019 - 08:00
Захід України накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень до +24

Погода в Україні 16 травня 2019 буде переважно сухою, дощі з грозами очікуються лише на заході та місцями на півночі і в центрі, температура повітря вдень сягатиме +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сухо і малохмарно, вдень від +26 до +29, вночі від +11 до +16. У центральних регіонах дощі пройдуть тільки в Черкаській області, вдень від +24 до +29, вночі від +13 до +16. На півдні вдень від +21 до +29, вночі від +13 до +16. У Криму вдень від +24 до +26, вночі від +13 до +15.

На заході України очікуються дощі з грозами, вдень від +18 до +21, вночі від +9 до +13. У північних регіонах дощі пройдуть тільки в Київській області, вдень від +22 до +25, вночі від +10 до +16.

Захід України накриють дощі з грозами

Фото: прогноз погоди в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 16 травня дощі з грозами, вдень від +22 до +24, вночі від +14 до +16, вітер східний, 5-10 м/с.

Захід України накриють дощі з грозами

Фото: погода в Києві та області

Завтра в Україні потеплішає до +30
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