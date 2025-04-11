Синоптики рассказали, какой будет погода 11 апреля в Украине

Сегодня, 11 апреля, в Украине будет еще холодно - с дождями, снегом, сильным ветром и заморозками. Потеплеет уже через несколько дней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"11 апреля некомфортную холодную погоду, щедрую на осадки (в виде мокрого снега, днем местами с дождем) и порывистым ветром в Украине будут определять атмосферные фронты", - говорят синоптики.
К тому же мокрый снег, днем местами с дождем ожидается в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях утром значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, только в северных и Винницкой областях без существенных осадков.
"Утром в большинстве областей на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с", - отметили в "Укргидрометцентре".
Температура днем 1-6° тепла, на востоке страны до 8°. В Карпатах снег; днем 0-5° мороза.
Погода в Украине 11 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Последние дни в Украине оказались сильно холодными - со снегом, заморозками и штормовым ветром. Например, 10 апреля в Карпатах выпал снег в метр.
Это при том, что ранее синоптики говорили о том, что апрель будет теплее, чем обычно.
Добавим, что 11 апреля - один из последних холодных дней. 12 апреля станет переходным перед потеплением в Украине, а потепление в Украине ожидается уже 13 апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.