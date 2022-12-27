ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Значительная лавинная опасность: украинцев просят не ходить в горы

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Вторник 27 декабря 2022 12:03
Значительная лавинная опасность: украинцев просят не ходить в горы Фото: украинцев призывают не ходить в горы из-за значительной лавинной опасности (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

В течение 27-28 декабря на Ивано-Франковской высокогорье прогнозируется лавинная опасность, поэтому украинцам стоит воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сообщается, что сегодня на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью и осадками.

Также возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. От походов на высокогорье следует воздержаться.

Кроме того, завтра на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей прогнозируют умеренную снеголавинную опасность (2 уровень).

Напомним, сегодня в большинстве регионов Украины будет идти снег и дождь, также прогнозируются порывы ветра.

РБК-Украина сообщало, что синоптики обновили прогноз погоды на Новый год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск Погода в Украине Карпаты
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского