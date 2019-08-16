Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

Після незначного похолодання в серпні, в Україну знову насувається спекотна погода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію синоптика Наталки Діденко Facebook.

За даними синоптика, з наступного тижня в Україні очікується значне потепління. Денна температура в Києві 19 серпня становитиме 25-27 градусів тепла, буде сонячно і без опадів.

Повідомляється, що температура повітря почне вирівнюватися в неділю. У межах України 18 серпня передбачається 24-29 градусів тепла, на півночі 20-24 градуси.

Також Діденко стверджує, що в найближчі вихідні є ймовірність опадів на Півночі і Сході, в суботу — на Заході. Однак ці опади будуть локальними і млявими - в більшій частині України буде суха погода.

Синоптик також інформує, що в Києві 17 серпня, буде холодно і вітряно - 18-20 градусів тепла. Можливий дощ.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у найближчі дні в Україні вночі температура опуститься до +10. У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі вона становитиме 10-15 градусів, у західній частині країни місцями 7-9 градусів.