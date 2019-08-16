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Липень 2019 року став найспекотнішим місяцем в історії

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 11:08
Липень 2019 року став найспекотнішим місяцем в історії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Минулий місяць побив рекорд липня 2016 року

Минув липень виявився найспекотнішим місяцем за 140-річну історію досліджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження вчених з Національного управління океанографії і вивчення атмосфери США (NOAA).

Як повідомляють вчені, середня температура в липні 2019 року перевищила показники липня 2016 року, який до цього вважався найспекотнішим місяцем в історії. При цьому висота льодів в Арктиці і Антарктиді досягла історичного мінімуму.

Па протягом перших 6 місяців 2019 року особливо помітним підвищення температури було в Північній і Південній Америці, Австралії, Новій Зеландії, південній Африці, деяких районах західної Атлантики. У Франції, Німеччині та Нідерландах були встановлені рекордні показники, а в Італії і Бельгії у зв'язку зі спекою було оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

При цьому наголошується, що в Скандинавії і в частині східної Європи температура була нижче середнього показника.

Нагадаємо, раніше Служба зміни клімату програми "Коперник" Європейського союзу назвала минулий липень найспекотнішим за останні 40 років.

Також, РБК-Україна повідомляло, що в Україні синоптики попереджають про погіршенні погоди. У п'ятницю 16 серпня у західних областях прогнозується суха, але прохолодна погода, тоді як на решті території країни очікуються локальні грозові дощі та зливи.

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