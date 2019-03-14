Синоптики розповіли про погоду в Україні 15 березня

У східних та західних областях очікуються невеликі дощі

Погода в Украине: завтра, 15 марта, в восточных, днем в западных областях ожидаются небольшой дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, на востоке страны и в Карпатах завтра ожидается мокрый снег, а на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/сек.

Температура ночью от +2 тепла до -3 мороза; днем +5-10 тепла, в восточных областях +2-7 тепла; в Карпатах в течение суток 0-5 мороза.

РБК-Украина писало, что осложнения погоды в Украине в результате дождей и сильного ветра ожидается в субботу, 16 марта. В воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится - будет сухо и потеплеет до +10+15 градусов, в западных областях до +14+20 градусов.

Напомним, что с 16-18 марта в Киеве ожидается повышение температуры к +12+18 градусов. Зато с 20 марта температура воздуха снова немного снизится.

Отметим, в минувшие выходные 8-9 марта 2019 года погода в Киеве побила четыре температурные рекорды. 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +10,1, что на 1,6 выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году.