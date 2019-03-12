Синоптики розповіли про погоду в Україні 13 березня

Завтра в деяких областях очікується сніг

Погода в Украине завтра, 13 марта, ухудшится, в некоторых областях ожидается снег и мороз. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, завтра без осадков, лишь ночью в Донецкой и Луганской области местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с.

Температура ночью до -7 градусов, на крайнем юге страны местами до +3, днем до +9. На высокогорье Карпат на протяжении суток до -10.

Напомним, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также на территории Крыма сегодня ожидается осложнения погодных условий. Там прогнозируют значительные осадки.

РБК-Украина писало, что в результате непогоды в Украине на утро 12 марта обесточены 537 населенных пунктов в 15 областях. Больше всего пострадали Киевская и Хмельницкая области.

Отметим, что погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, ожидается штормовой ветер и небольшие морозы ночью.

Добавим, что сегодня в западных, днем и в северных областях небольшой снег с дождем, в южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях умеренный мокрый снег и дождь. Днем в Крыму и Приазовье значительные осадки. На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от -4 до +1 градусов. На побережье морей и в Крыму до +5; днем до +7, на Закарпатье до +10.