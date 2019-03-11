Синоптик розповіла, коли стихне штормовий вітер

Фото: погода в Україні 12 березня (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Штормовий вітер в Україні стихне 12 березня вдень

Погода в Україні в найближчі дні погіршиться, очікується штормовий вітер і невеликі морози вночі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За словами синоптика, циклон Eberhard викликає штормовий вітер і несе на територію України холод. Синоптик зазначила, що вночі буде до невеликих морозів, а вітер стихне лише завтра вдень.

Нагадаємо, погода у Києві побила чотири температурні рекорди на вихідних 8-9 березня 2019 року. Зокрема, 8-9 березня за даними спостережень метеостанції обсерваторії в Києві побито 4 температурних рекорди. 8 березня в столиці середньодобова температура повітря вперше за 139 років становила +10,1, що на 1,6 вище попереднього рекордного значення температури для цього дня в 2016 році.

Додамо, що похолодання в Україні буде зберігатися на цьому тижні. Додамо також, в Українському гідрометцентрі попередили, що в найближчі три години і до кінця доби 11 березня в Києві пориви вітру 25-30 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий).

Раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с.