Синоптики розповіли про погоду в Україні 12 березня

Завтра в деяких областях очікуються дощі, температура до +10

Завтра погода в Украине ожидается дождливая, температура до +10. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, завтра в западных, днем и в северных областях небольшой снег с дождем, в южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях умеренный мокрый снег и дождь. Днем в Крыму и Приазовье значительные осадки. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, в южной и восточной частях с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, ночью на севере Левобережья порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от -4 до +1 градусов. На побережье морей и в Крыму до +5; днем до +7, на Закарпатье до +10.

Напомним, погода в Киеве побила четыре температурных рекорда на выходных 8-9 марта 2019 года. В частности, 8-9 марта по данным наблюдений метеостанции обсерватории в Киеве побиты 4 температурных рекорда. 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составляла +10,1, что на 1,6 выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году.

Добавим, что похолодание в Украине будет сохраняться на этой неделе. Добавим также, в Украинском гидрометцентре предупредили, что в ближайшие три часа и до конца суток 11 марта в Киеве порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, ожидается штормовой ветер и небольшие морозы ночью.