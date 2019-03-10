Синоптики розповіли про погоду в Україні 11 березня

В деяких областях України очікуються дощі

В некоторых областях Украины завтра, 11 марта, ожидаются осадки в виде дождя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, завтра ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью в западных областях умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье 29-34 м/с.

Температура ночью от -1 до +4 градусов на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму до +8. Днем в западных и северных областях до +10, на остальной территории до +14, на юге страны до +18. На высокогорье Карпат ночью значительный, днем умеренный снег, температура в течение суток до -6.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, который будет достигать штормовых значений. В течение суток порывы ветра в западных областях страны будут достигать 25-28 м/с. На остальной территории страны ожидаются ветры со скоростью 15-20 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в воскресенье, 10 марта, в Украину придет похолодание, которое принесет дожди и местами мокрый снег. Также 10 марта в Украине ожидаются сильные ветры, которые могут усилиться до штормовых значений.