Завтра в Україну прийде похолодання зі снігом

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У неділю, 10 березня, в Україні очікується дощ та сильний вітер

У неділю, 10 березня, погода в Україні погіршиться через прихід похолодання та дощів зі снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як повідомила синоптик, 10 березня в Україні очікуються сильні вітри, які можуть посилитися до штормових значень. Також очікується похолодання вдень до 5-9 градусів тепла, у південній частині країни до 7-13 градусів вище нуля.

Крім того, на території країни завтра очікуються дощі, а у північно-західних регіонах місцями можливий мокрий сніг.

Також похолодає і в Києві. Вдень температура повітря в столиці підніметься до 6-8 градусів тепла.

За словами Діденко, завтра у Києві очікується сильний поривчастий вітер та дощ.

"Зміна погоди перейде на наступний тиждень - він буде холодним", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, раніше Діденко попереджала, що в Україну прийде похолодання. За словами синоптика, похолодання має прийти після 10 березня.

Як писало РБК-Україна, 8 березня у Києві було оголошено штормове попередження. Вночі у столиці очікувалася сильна гроза з поривами вітру 15-17 м/с.

Додамо, що за прогнозами синоптиків, у суботу, 9 березня, на сході і півдні України очікувалися дощі. Також дощі прогнозувалися у столиці країни.