Синоптики розповіли про погоду в Україні 1 березня

Температура протягом доби очікується до +5

Погода в Украине завтра, 1 марта: ожидается небольшой мокрый снег, на юге с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в Одесской, Николаевской, днем ​​и в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток ожидается до +5. Днем в южной части страны и на Закарпатье до +10.

Синоптики предупредили о морозах ночью, однако с началом следующей недели температурный фон имеет тенденцию к повышению.

Напомним, в Киеве завтра, 1 марта, ожидается небольшой мокрый снег. По данным Укргидрометцентра, завтра, 1 марта, в столице ожидается небольшой мокрый снег. В частности, завтра будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью до +2.

Отметим, в Украине на следующей неделе ожидается потепление до +10. В частности, потепление начнется с понедельника, 4 марта.