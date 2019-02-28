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Синоптик розповіла, якою беде погода в Україні у перші дні весни

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 12:08
Синоптик розповіла, якою беде погода в Україні у перші дні весни
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

2-3 березня в Україні похолодає

Погода в Україні: у перший день весни, завтра, 1 березня, очікується місцями мокрий сніг, повітря подекуди прогріється до +8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook

Як зазначила синоптик, на погоду впливатиме циклон з північного сходу. Він принесе, зокрема, вітер та опади. На території України очікується від 0 до 3 градусів тепла, а на Півдні та Заході +3-8 градусів. Мокрий сніг, невеликий переважно, пройде на Сході, Півночі та у більшості центральних областей. 

Повідомляється, що у західних областях, в Одеській та Миколаївській областях та в Криму 1 березня передбачається суха погода.

Діденко пише, що 2-3 березня в Україні похолодає, вночі до -4-10 градусів. Проте вже вдень 3 березня почне теплішати.

У Києві перше березня буде вітряним, вологим та прохолодним. У денні години 0+2 градуси. У суботу в столиці похолодає до морозу, в ніч на неділю - також буде морозно, а ось вдень 3 березня потепліє до +3-5 градусів.

Синоптик розповіла, якою беде погода в Україні у перші дні весни

РБК-Україна писало, що в останній день календарної зими, 28 лютого, повітря прогріється до +11 градусів. Істотних опадів сьогодні не очікується, лише у східних, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях вдень невеликий дощ та мокрий сніг. 

Раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня очікується потепління до +10. Зокрема, потепління почнеться з понеділка, 4 березня.

Цієї весни українці отримають чотири додаткових вихідних дня Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг та дощі, вдень до +12
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