У Києві завтра очікується мокрий сніг

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с

У Києві завтра, 1 березня, очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської місто ської державної адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, завтра, 1 березня, в столиці очікується невеликий мокрий сніг. Зокрема, завтра буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі до +2.

Додамо, 2-3 березня опадів не очікується, мінлива хмарність, вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Вдень 3 березня пориви 15-20 м/с. Температура 2 березня - близько 0 градусів, 3 березня до +4.

Нагадаємо, за інформацією синоптика Наталки Діденко, в перший день весни, завтра, 1 березня, очікується місцями мокрий сніг, повітря прогріється до +8 градусів. На погоду впливатиме циклон з північного сходу. Він принесе, зокрема, вітер і опади. На території України очікується від 0 до 3 градусів тепла, а на Півдні і Заході +3-8 градусів. Мокрий сніг, переважно невеликий, пройде на Сході, Півночі та в більшості центральних областей.

Відзначимо, в Україні наступного тижня очікується потепління до +10. Зокрема, потепління почнеться з понеділка, 4 березня.