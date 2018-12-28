У Карпатах висота снігового покриву досягає одного метра

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

У Карпатах сьогодні до 6 градусів морозу

У Карпатах станом на ранок 28 грудня висота снігового покриву досягає одного метра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становила -5,6 градусів морозу, пориви вітру до 10 м/с, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 34-100 см. На вказаній ділянці сніг хуртовинний, нестабільний, слабо закріплений.

Крім того, зазначається, що на Сл Плай температура повітря -3,2 градуси морозу, пориви вітру до 8 м/с, туман та сніг. Висота снігового покриву становить 19-81 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре і стабільно закріплений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 28 грудня 2018 року, в Україні переважно дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -7 до +5.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 грудня в Україні забезпечено проїзд дорогами державного значення, покриття на дорогах в більшості областей мокре і частково засніжене.