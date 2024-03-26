Синоптики прогнозируют теплый апрель, но не по всей Украине

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика апреля

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в апреле средняя лунная температура воздуха составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах 2-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 5-16 градусов мороза, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах 17-22 градуса мороза, в южной части местами 3-5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 26-33 градусов тепла, в горных районах 21-22 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат 102-117 мм.

Рекордное тепло

Напомним, в Киеве средняя температура воздуха за зиму составила 0,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 2,8 градуса. Календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых зим с 1881 года.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальная средняя приземная температура в 2023 году была примерно на 1,45 градусов выше среднего значения за 1850-1900 годы. 2023 год стал самым теплым за все 174 года наблюдений. Был побит рекорд предыдущих теплых лет: в 2016 году, с температурой на 1,29 градусов выше среднего значения 1850-1900 годов, и в 2020 году, с превышением на 1,27 градусов.