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Зима этого года стала третьей в рейтинге самых теплых в истории Киева

Украина, Понедельник 04 марта 2024 10:55
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Зима этого года стала третьей в рейтинге самых теплых в истории Киева Фото: зима в Киеве была теплее нормы на 2,8 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя температура воздуха за зиму составила 0,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 2,8 градуса. Календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых зим в Киеве с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

"Значительно более теплая, чем обычно, погода обусловила наступление метеорологической весны гораздо раньше календарных сроков - 24 января, когда произошел устойчивый переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону повышения, что на 37 дней раньше среднемноголетней даты", - говорится в сообщении.

По данным климатологов, все зимние месяцы в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел февраль - 5,2 градусов. В общей сложности за зиму в столице было зарегистрировано 14 температурных рекордов.

Самым холодным днем зимы было 9 января, когда температура опустилась до 15,8 градуса мороза, а самым теплым - 29 февраля, когда температура воздуха поднялась до 12,1 градуса тепла.

Осадков этой календарной зимы выпало 161 мм, что составило 131% климатической нормы.

Рекордно теплый февраль

Напомним, февраль этого года стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. Среднемесячная температура воздуха в Киеве составляла 2,9 градуса тепла, что на 5,2 градуса выше климатической нормы.

По данным климатологов, за месяц было зафиксировано восемь температурных рекордов. Теплее всего было 29 февраля, когда максимальная температура достигла 12,1 градуса тепла, обновив температурный рекорд для этого дня.

По прогнозу Укргидрометцентра в марте 2024 года, в Украине среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

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