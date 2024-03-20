Последние десять лет были самыми теплыми на планете за историю наблюдений, - ООН

Последние десять лет были самыми теплыми на планете с начала наблюдений за климатом. Прошлый 2023 год стал самым теплым благодаря Эль-Ниньо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации ( ВМО ) ООН.

В докладе ВМО подтверждается, что Глобальная средняя приземная температура в 2023 году была примерно на 1,45 градусов выше среднего значения за 1850-1900 годы. 2023 год стал самым теплым за все 174 года наблюдений. Был побит рекорд предыдущих самых теплых лет: 2016 года, с температурой на 1,29 выше среднего значения 1850-1900 годов, и 2020 года, с превышением на 1,27 градусов.

Средняя десятилетняя глобальная температура за 2014-2023 годы превысила на 1,20 градуса среднюю температуру 1850-1900 годов. В глобальном масштабе каждый месяц с июня по декабрь был рекордно теплым для соответствующего месяца. Особенно примечателен сентябрь 2023 года, который с большим отрывом превзошел предыдущий глобальный рекорд для сентября (0,46-0,54 градусов).

Причины рекордного тепла в 2023 году

По данным ВМО, переход от условий Ла-Нинья к Эль-Ниньо в середине 2023 года способствовал быстрому росту температуры с 2022 по 2023 год.

Глобальная средняя температура поверхности моря (ТПМ) достигла рекордных значений начиная с апреля, причем рекорды июля, августа и сентября были побиты с особенно большим отрывом. Исключительно высокие температуры были зафиксированы в восточной части Северной Атлантики, Мексиканском заливе и Карибском бассейне, в северной части Тихого океана, а также на обширных территориях Южного океана, где наблюдались широко распространившиеся морские волны тепла.

В 2023 году глобальный средний уровень моря достиг рекордной отметки за весь период спутниковых наблюдений (с 1993 года), что отражает продолжающееся потепление океана (тепловое расширение), а также таяние ледников и ледяных щитов.

Темпы повышения глобального среднего уровня моря в последние десять лет (2014-2023 годы) более чем вдвое превышают темпы повышения уровня моря за первое десятилетие спутниковых наблюдений (1993-2002 годы).

"Тревогу бьют все показатели... Некоторые значения не просто бьют рекорды, они их просто сокрушают. И изменения ускоряются", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно предварительным данным, глобальный набор эталонных ледников пережил самую большую убыль льда за всю историю наблюдений (с 1950 года), вызванную экстремальным таянием как в западной части Северной Америки, так и в Европе.

Протяженность антарктического морского льда оказалась самой низкой за всю историю наблюдений: его максимальная протяженность в конце зимы была на 1 млн кв. км меньше, чем в предыдущий рекордный год, что эквивалентно площади Франции и Германии вместе взятых.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.